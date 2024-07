FLÓRIDA: Convenções de três partidos deve oficializar candidatura de Nei Gazola à prefeito e Tripinha vice

De acordo com o calendário da Justiça Eleitoral, as convenções partidárias para oficialização de candidaturas ao poder executivo e legislativo visando a eleição municipal pode ocorrer até o próximo dia 5 de agosto.

Em Flórida Paulista, três partidos políticos já marcaram as convenções partidárias. O Republicanos e o União Brasil farão a convenção no dia 4 de agosto a partir das 10h00 no auditório da Secretaria Municipal de Educação, localizado na praça Gerson Veronese Ferracini.

Já o MDB realizará a sua convenção municipal no dia 5 de agosto na Biblioteca Municipal, localizada na avenida Expedicionários.

Os três partidos devem oficializar a candidatura de Nei Gazola para prefeito (União Brasil) e de Thiago Venceslau Rodrigues (Tripinha) do “Republicanos” para vice-prefeito.

Também os três partidos devem ter chapa completa com candidatos a vereador e devem apresentar os candidatos.

Nei Gazola é o atual vice-prefeito de Flórida Paulista e já ocupou o cargo de vereador em dois mandatos e uma gestão de presidente da Câmara. Tripinha é empresário, já foi vereador e também exerceu o cargo de presidente da Câmara.