LUCÉLIA: Convenção de quatro partidos deve oficializar a candidatura de Vinicius Bussi para prefeito

Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, próxima quarta e quinta-feira, a partir das 18 horas, acontecerá a convenção de quatro partidos políticos de Lucélia.

As convenções acontecerão no Salão da Câmara Municipal de Lucélia e terá como objetivo oficializar candidaturas ao executivo e legislativo municipal para a eleição deste ano na Capital da Amizade.

De acordo com os editais publicados, os partidos Solidariedade e Podemos realizarão as convenções no dia 31 de julho (18h e 20h respectivamente) e PSB e Progressistas farão no dia 1º de agosto (18h e 20h).

Os quatro partidos políticos deverão oficializar o apoio à candidatura de Vinicius Bussi a prefeito de Lucélia na eleição deste ano e do vice-prefeito, bem como serão oficializadas as candidaturas dos partidos dos vereadores que disputarão vaga na Câmara Municipal.

Vinicius Bussi é atual vereador em Lucélia e já exerceu o cargo de presidente do legislativo, tendo uma família bastante tradicional na Capital da Amizade.

Será a primeira vez que disputará um cargo no executivo e o apoio de quatro partidos será a base de sua candidatura.