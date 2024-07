Ônibus de prefeitura pega fogo na SP-425

Um ônibus de transporte escolar da Prefeitura de Regente Feijó pegou fogo na noite de sábado (27), na SP-425, rodovia Assis Chateaubriand em Martinópolis.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional, no momento do incêndio 39 pessoas estavam no interior do veículo e felizmente nenhuma delas se feriu.

Equipes da Concessionária Eixo SP atuaram nesta ocorrência e prestaram todo o suporte necessário aos envolvidos que contaram com o apoio de outro ônibus para serem removidos do local.

As causas do incêndio serão apuradas.