ADAMANTINA: Imagem no trevo será retirada e deve ser reinstalada ao lado da capela Nossa Senhora Aparecida

A empresa detentora da concessão da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Eixo-SP, confirmou que o monumento da santa católica Nossa Senhora Aparecida, existente no trevo de Adamantina, será removido e remanejado para outro ponto, devido as obras de duplicação da SP-294.

Conforme a empresa, as obras no trecho devem começar no próximo ano.

A Secretaria de Planejamento da Prefeitura, pasta responsável por intermediar este assunto, foi oficializada sobre a necessidade de definir um novo espaço para implantar o monumento.

Conforme a secretária de Planejamento, Rosemeire Gonçalves de Souza Costa, foi realizada reunião no mês de junho, junto aos padres e responsáveis pelas paróquias católicas do município, para definição do novo local.

Segundo Rosemeire, embora ainda não confirmado, o provável local de implantação da imagem será o espaço ao lado da Capela Nossa Senhora Aparecida, localizado em frente ao Rotary Club.

O próximo passo é apresentar um projeto que segure a viabilidade de implantação do monumento na referida área, atestando segurança e demais questões técnicas.

Os custos e o serviço de remoção, remanejamento e instalação da imagem em novo local será de responsabilidade da empresa Eixo, ainda conforme a secretária de Planejamento.

Ainda não foi definido a data para o remanejamento acontecer.