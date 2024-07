FLÓRIDA: Campeonato Municipal de Futebol Médio tem seu primeiro eliminado

No último domingo (28) aconteceu a 8ª rodada do 4º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista, onde aconteceram três grandes jogos no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki para embolar a tabela e definir alguns destinos.

O primeiro jogo foi a vitória por 4 a 2 do Eletro Lis sobre o Cruzeiro do Sul/Posto Borges. Os gols da vitória foram de Diego (3 vezes) e Thiago Baldin, enquanto Gustavo e Der descontaram. Com a vitória do Eletro Lis ficou embolado ainda mais a disputa para garantir vaga nas semifinais, onde 3 equipes estão empatas em pontos atrás do líder.

Logo em seguida aconteceu o jogo entre Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes e Supermercados Ikeda. A equipe do Indaiá FC venceu por 7 a 4, com gols de Lu (3 vezes), Diogo (2 vezes), Carlos e Romário, enquanto Fabiano (2 vezes) e Henrique (2 vezes) descontaram. Com a vitória o Indaiá garantiu vaga nas quartas de final da competição e busca melhorar sua posição na tabela, enquanto o Ikeda com a derrota se torna o primeiro eliminado da competição.

Encerrando a rodada, o Amigos do Santin venceu por 4 a 2 o Amigos do Fut. Os gols da vitória foram de Pigari (2 vezes) e Renan (2 vezes), enquanto Paulo André e Jeferson de Souza descontaram. Com a vitória o Amigos do Santin precisa apenas de um empate para se classificar sem depender de outro resultado, já o Amigos do Fut precisa torcer pela derrota de seu adversário, vencer sua partida e tirar uma diferença de 14 gols de saldo para se classificar.

A 9ª e penúltima rodada da competição acontecerá novamente no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki, sendo dois jogos importantes para a parte de cima da tabela, onde poderá ter a classificação de equipes para as semifinais de forma direta.

Confira a classificação abaixo: