SALMOURÃO: Sônia Gabau e Márcia Pravatto confirmam pré-candidatura à reeleição

Atualmente prefeita e vice-prefeita de Salmourão, respectivamente, Sônia Gabau e Márcia Pravatto lançaram a pré-candidatura à Prefeitura nesta quinta-feira (25). As gestoras colocaram os seus nomes à disposição visando a reeleição.

Sônia e Márcia foram eleitas em dezembro de 2021, na eleição suplementar. Agora, elas vão buscar mais quatro anos de mandato pelo grupo formado pelo PSD, PP e MDB.

“Realizamos muito por nossa querida Salmourão. Ampliamos o atendimento no social, investimentos na saúde, garantimos uma educação com mais qualidade. Agora é preciso dar continuidade neste modelo de gestão que cuida das pessoas, por isso, colocamos nossos nomes novamente à disposição”, pontua Sônia Gabau.

Os nomes das gestoras têm que ser confirmados durante as convenções partidárias, que ocorrem em conjunto no dia 2 de agosto, às 19h, no Salão João Valdecir Santana (rua José Fernandes Costa, nº 54).