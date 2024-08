JUNQUEIRÓPOLIS: Convenção delibera pré-candidatura de Osmar e Rael para prefeito e vice

Os partidos PSD, PL, NOVO E PSDB de Junqueirópolis que formam a coligação “Experiência e Inovação”, realizaram na manhã de sábado (27) convenção que definiu as pré-candidaturas de Osmar Pinatto e Israel Gumiero (Rael) para disputarem a reeleição a prefeito e vice-prefeito e os 40 pré-candidatos a vereadores, sendo dez de cada partido.

Centenas de pessoas compareceram no Junqueirópolis Esporte Clube (JEC) para acompanhar a convenção, reforçando o apoio aos pré-candidatos na eleição municipal que acontecerá no dia 6 de outubro.

No seu pronunciamento Osmar afirmou que a denominação “Experiência e Inovação” da coligação representa continuidade à administração de Junqueirópolis nos últimos 20 anos que desencadearam um processo de desenvolvimento do Município.

Osmar foi vereador por quatro legislaturas na Câmara Municipal e exerce o terceiro mandato como prefeito de Junqueirópolis. Rael foi vereador por uma legislatura e ocupou cargo de secretário da Saúde na atual gestão.

Ainda Osmar Pinatto fez uma avaliação do atual mandato citando as principais conquistas e afirmou que a sua pré-candidatura e de Rael defendem ações que irão aprimorar o progresso de Junqueirópolis rumo à cidade inteligente. Os presidentes e vices dos quatro partidos estiveram presentes assim como as famílias da maioria dos pré-candidatos.