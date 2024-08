Incêndio de grandes proporções em Flórida Paulista

Um incêndio de grandes proporções está acontecendo na alça de acesso do Indaiá ao trevo de Flórida Paulista, próximo à SP-294.

As chamas, que começaram na tarde de hoje, rapidamente se espalharam pela vegetação, causando transtornos na região.

Equipes da Defesa Civil, caminhões-tanque de empresas e usinas da região, a concessionária Eixo-SP, e o Corpo de Bombeiros estão trabalhando para controlar o fogo, apesar das dificuldades causadas pelo vento forte.

A cidade está coberta por uma densa fumaça, o que preocupa os moradores e compromete a segurança dos motoristas na SP-294 devido à baixa visibilidade.

A Polícia Militar monitora o trânsito e recomenda que os motoristas evitem a área e usem rotas alternativas.

Moradores são aconselhados a manter as janelas fechadas para evitar a entrada de fumaça e as pessoas com problemas respiratórios devem tomar precauções extras.

A Prefeitura e os órgãos envolvidos continuam acompanhando a situação e prometem atualizações à medida que mais informações estiverem disponíveis.