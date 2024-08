PARAPUÃ: PT e MDB oficializam Sidney Teruel e Valdeci Lobo como candidato a prefeito e vice

Na noite de quarta-feira (31), Sidney Teruel e Valdeci Lobo foram oficializados como candidatos à prefeito e vice de Parapuã, para a eleição deste ano.

A convenção do PT e MDB, realizada na Câmara Municipal atraiu grande número de apoiadores, familiares e amigos.

Sidney Teruel, tem 68 anos, atua como coordenador do Partido dos Trabalhadores (PT) na Alta Paulista e possui experiência como vereador. Sua candidatura representa o PT na disputa municipal.

Já Valdeci Câmara Lobo, tem 74 anos, e concorre pelo Movimento Democrático Brasileiro (MBD). Valdeci é esposa do ex-prefeito e professor Rui Lobo, figura conhecida nos bastidores políticos da cidade e região.

Durante a convenção municipal, foram também oficializados 20 candidatos a vereadores, divididos igualmente entre os dois partidos, PT e MDB.

Teruel e Valdeci agradeceram a presença de todos e apoio recebido, ressaltando que juntos com os candidatos a vereadores farão uma campanha com propostas visando assegurar uma cidade com mais progresso e oportunidades.