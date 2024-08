FLÓRIDA: Prefeito reivindica novas salas de aula para creche escola e triturador de galhos

O prefeito Wilson Fróio Júnior esteve na capital paulista no mês de julho, onde esteve em visita a secretarias do Governo do Estado em busca de recursos financeiros para Flórida Paulista.

Na Secretaria de Educação, o prefeito entregou oficio solicitando a ampliação de mais duas salas de aula para a creche escola Maria Yvonne de Oliveira Fróio localizada na Vila Monteiro II.

O prefeito ressaltou que já se encontra em ampliação de três salas de aula, porém devido a demanda haverá a necessidade de novas salas visando um melhor atendimento para as crianças, bem como para os pais que precisam deixar seus filhos na creche escola.

Também na capital paulista o prefeito Fróio entregou oficio na secretaria de Governo e Relações Institucionais reivindicando a destinação de um picador e triturador de podas de árvores.

De acordo com o prefeito, o triturador se faz necessário, visando garantir o correto manejo dos resíduos de podas de árvores, haja vista que além do alto custo atual e a dificuldade de manejo, vem gerando multas pelo órgão fiscalizador competente.

Os pedidos apresentados pelo prefeito Fróio foram protocolados e agora aguardam parecer da equipe técnica das secretarias.