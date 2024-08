LUCÉLIA: Câmara homenageia organização da 1ª Feira da Mulher Empreendedora

Foi aprovado na Câmara Municipal em sessão realizada no mês de junho, uma Moção de Congratulações e Aplausos a toda comissão organizadora, da 1ª Feira da Mulher Empreendedora de Lucélia, realizada no dia 8 de junho de 2024, ao lado da igreja matriz.

O evento realizado pela Prefeitura de Lucélia foi uma ação que marcou significativamente a promoção do empreendedorismo feminino no município e se tornou um grande sucesso com inúmeros participantes, além da sua excelente organização que culminou com a presença de um grande público.

O empenho, a dedicação e profissionalismo demonstrados pela comissão organizadora, foram fundamentais para o planejamento e execução bem-sucedidos da 1ª Feira da Mulher Empreendedora de Lucélia.

Foi ressaltado na Moção que, “a comissão organizadora trabalhou incansavelmente, superando desafios e assegurando uma organização impecável e uma programação diversificada, proporcionando uma experiência enriquecedora tanto para as expositoras quanto para os visitantes”.

O evento proporcionou um ambiente acolhedor e estimulante, permitindo que as empreendedoras do município e da região compartilhassem suas ideias, talentos e produtos, e que o público pudesse aprender, inspirar-se e valorizar o empreendedorismo feminino.

De acordo com a Moção, “o impacto positivo e duradouro que esta feira terá em nossa comunidade, incentivando a continuidade de eventos futuros e fortalecendo o espírito empreendedor entre as mulheres do município. ”

“A Moção visa aplaudir e reconhecer publicamente a todos da comissão organizadora da 1ª Feira da Mulher Empreendedora do município, pelo excelente trabalho realizado. Esperamos que esta feira seja apenas o início de uma tradição e apoio ao empreendedorismo feminino em nosso município”, afirmou o documento aprovado por todos os vereadores na Câmara Municipal de Lucélia.