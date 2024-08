FLÓRIDA: Primeiro semifinalista é confirmado no Campeonato de Futebol Médio

No último domingo (4), aconteceu a penúltima rodada do 4° Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista, com duas partidas que ocorreram no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

Na primeira partida houve a vitória por 6 a 2 do Eletro Lis sobre o Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes. Os gols da Eletro Lis foram marcados por Diego (4 vezes) e Douglas (2 vezes), enquanto Marcelo e Diogo descontaram para o Indaiá.

Com o resultado, Eletro Lis se aproximou de uma classificação direta para as semifinais, precisando apenas de um empate na última rodada, enquanto o Indaiá encerrou sua primeira fase com esta derrota dolorosa e espera a próxima rodada para saber seu adversário nas quartas de finais.

Na última partida do dia o Império do Corte/Chicão Frutas venceu por 4 a 1 sobre o Cruzeiro do Sul/Posto Borges. Marcaram Fabiano, Matheus, Márcio e Dione (Império do Corte). Paulo descontou para o Cruzeiro do Sul.

Desta maneira a equipe Império do Corte garantiu sua vaga nas semifinais do campeonato e precisa de um empate na última rodada para ficar na 1ª colocação geral, já o Cruzeiro do Sul encerrou sua participação no campeonato, a equipe já possuem vaga nas quartas de finais, mas podem perder uma posição na tabela caso o Galáticos F.C. pontuem na última rodada.

Uma confusão generalizada aconteceu após o apito final na partida entre Império do Corte/Chicão Frutas e Cruzeiro do Sul/Posto do Borges, envolvendo um atleta de cada time, demais companheiros de equipe interviram para não acontecer cenas mais lamentáveis, já que o local da briga era onde o público estava localizado e ficava próximo de mães e filhos que foram prestigiar o evento, cada um dos atletas foram punidos com cartões vermelhos pós partida, mas a Secretaria de Esporte e Lazer de Flórida Paulista ainda irá analisar o caso para determinar se haverá punições mais prolongadas.

A próxima rodada será a última da primeira fase, onde irá acontecer mais três jogos. Em razão do feriado do Dia dos Pais no próximo domingo o campeonato será retomado apenas no dia 18 de agosto no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

Veja a classificação abaixo: