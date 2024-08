IRAPURU: Convenção confirma Rosinha e Bidoia como candidatos a prefeita e vice-prefeito

Na convenção realizada ontem, dia 5, o PSDB confirmou a pré-candidatura de Rosinha e Bidoia para os cargos de prefeita e vice-prefeito de Irapuru.

O evento, realizado na Câmara Municipal, também contou com a apresentação dos 10 pré-candidatos a vereador que devem disputar as eleições em busca de uma cadeira no Legislativo.

Diversas pessoas de vários segmentos da comunidade participaram do ato.

A convenção contou com a presença do ex-prefeito Antônio Donizete Cícero, popular “Tonho”, e do assessor do deputado estadual Mauro Bragato, Ricardo Rived Garcia.

Rosinha é ex-primeira-dama do município, e Bidoia foi vereador em Irapuru.