Jovem é morto a facadas

Um rapaz de 27 anos foi assassinado com uma facada em uma via pública depois de um desenvolvimento na cidade de Quatá (SP), na noite do último sábado, dia 10. O acusado do crime, que foi identificado no boletim de ocorrência apenas por um apelido, conseguiu fugir logo após praticar o homicídio e não foi localizado.

Segundo o registro da Polícia Civil, a vítima e o acusado estavam em bar bebendo quando, por motivos a serem investigados, houve um desentendimento entre as partes e na sequência os dois saíram para uma via pública. Ainda conforme a Polícia Civil, em uma esquina da via pública o acusado desferiu uma facada no pescoço do jovem.

A vítima ainda foi socorrida, por um popular que passava pelo local de carro, a Hospital da Santa Casa de Quatá, mais não resistiu ao ferimento e faleceu. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e registrada na Polícia Civil por volta da 01h45 de domingo, dia 11.

O caso foi registrado na Polícia Civil e está sendo investigado pelo delegado de Quatá, Marcelo Petuba Llombert, para que seja esclarecido e o acusado identificado.