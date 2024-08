FLÓRIDA: Ruas recém-recapeadas recebem sinalização

As ruas e avenidas recém-recapeadas em diversos pontos de Flórida Paulista estão passando por obras de sinalização viária.

Os trabalhos começaram na avenida Wilson Fróio, no bairro “Popular”, e serão estendidos para a avenida Prefeito Eder Prando, rua Maestro David Travesso, rua Augusto Paschoaleto, avenida XV de Novembro e avenida Manoel Garcia Redondo.

A empresa contratada está utilizando equipamentos e mão-de-obra qualificada para garantir a execução eficiente do projeto, que inclui a pintura de faixas de solo, PARE e a instalação de novas placas de trânsito.

O investimento total é de R$ 700 mil, com recursos provenientes do Governo do Estado (R$ 400 mil), Governo Federal (R$ 150 mil), deputado federal Motta (R$ 100 mil) e deputado federal Gilberto Nascimento (R$ 50 mil).

Com essas melhorias, além de garantir um novo aspecto para as vias beneficiadas, também será proporcionada maior segurança no trânsito, beneficiando tanto motoristas quanto pedestres.