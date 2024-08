LUCÉLIA: Ecopedal Solidário reúne ciclistas de várias cidades da região

Pela sétima vez consecutiva foi realizada em Lucélia, mais uma edição do Ecopedal Solidário, evento promovido pela Bike Center de Dracena, em parceria com Comtur e Diretoria de Turismo de Lucélia com apoio da prefeitura local.

O evento aconteceu no último domingo (4), e teve início com concentração e café da manhã no Ginásio de Esportes de Lucélia, de onde os ciclistas seguiram pela estrada do Mil Alqueires, até o bairro Vila União, com uma parada para que os participantes pudessem tomar um caldo de cana gelado com limão para repor as energias.

Os ciclistas retornaram pela estrada de terra do bairro rural Mil Alqueires até ganharem a vicinal Paschoal Milton Lentini, seguindo até o parque natural Salto Botelho, no rio Aguapeí, onde finalizaram os 42 km de percurso.

Os ciclistas aproveitaram o lindo visual da cachoeira Salto Carlos Botelho no rio Aguapeí para fotos e filmagens que foram postadas nas redes sociais, evento elogiado pelos ciclistas participantes.

A 7ª edição do Ecopedal Solidário reuniu quase 200 ciclistas de cidades da região, entre elas: Tupã, Parapuã, Osvaldo Cruz, Inúbia Paulista, Presidente Prudente, Alfredo Marcondes, Rancharia, Martinópolis, Sagres, Adamantina, Junqueirópolis, Dracena, Santa Mercedes, Tupi Paulista e Três Lagoas (MS).

Para o próximo ano, os organizadores pretendem fazer a largada e a chegada no Salto Botelho.

O evento contou com ônibus da Prefeitura de Lucélia para ajudar no logística dos ciclistas que desistiram no meio do caminho, e trazer os participantes até o ginásio de esportes, além de acompanhamento da viatura da Polícia Militar e ambulância.