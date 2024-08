ADAMANTINA: ExpoVerde 2024 anuncia show com a dupla Matheus e Kauan

A dupla sertaneja Matheus e Kauan é a segunda atração anunciada para a ExpoVerde 2024 (32ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina).

O anuncio foi feito no final da tarde da última segunda-feira, dia 12, pela Comissão Organizadora da ExpoVerde 2024 que tem como presidente Gustavo Rufino Taniguchi.

O show de Matheus e Kauan é a segunda atração confirmada para a ExpoVerde 2024 que será realizada nos dias 3 a 8 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva.

De acordo com a Comissão Organizadora o show de Matheus e Kauan será na noite do dia 5 de setembro (quinta-feira). No final do mês passado a Comissão anunciou como primeira atração outra dupla sertaneja, Maiara & Maraísa, que abrirá o evento no dia 3 de setembro (terça-feira).

As outras atrações devem ser anunciadas em breve. O evento tem entrada franca, sendo que e a realização é da Prefeitura de Adamantina.

Para este ano, a comissão organizadora definiu como tema “Tecnologia no agronegócio”. A abordagem da temática visa evidenciar o quanto a aplicação da tecnologia vem para tornar o trabalho do produtor rural mais fácil e visa gerar maior eficiência nos resultados obtidos por meio das propriedades rurais.