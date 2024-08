LUCÉLIA: Paróquia Sagrada Família celebra Semana da Família

A Paróquia Sagrada Família de Lucélia está celebrando a Semana Nacional da Família com uma programação especial de missas.

O evento, que ocorre de 12 a 17 de agosto, inclui uma série de atividades e celebrações voltadas para a união e espiritualidade das famílias da comunidade.

Foi iniciada a programação da Semana da Família da Paróquia Sagrada Família nesta segunda-feira, onde ocorreu uma missa de abertura celebrada pelo padre Sidnei e palestra com o tema: “Família e Amizade”.

Nesta terça-feira (dia 13 de agosto), prossegue a programação, onde será realizada uma missa especial com os esposos.

E na quarta-feira (dia 14 de agosto), a missa especial será realizada com as esposas.

Na quinta-feira (dia 15 agosto) será realizada uma missa especial destinada para os filhos.

E na sexta-feira (dia 16 de agosto), acontecerá na Paróquia uma missa especial para os viúvos e viúvas.

No encerramento da Semana da Família será realizada na Paróquia Sagrada Família de Lucélia uma missa de encerramento com benção da água, do sal e das chaves das casas e carros.

Este evento é uma oportunidade especial para as famílias de Lucélia renovarem seus laços e fortalecerem sua fé, participando de momentos de oração, reflexão e comunhão.