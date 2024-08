JUNQUEIRÓPOLIS: Neto Furini é oficializado candidato a prefeito em convenção de três partidos

No dia 3 de agosto, aconteceu a Convenção Municipal do partido Republicanos juntamente com os partidos União Brasil e o MDB para oficializar as candidaturas para a eleição municipal que acontecerá no dia 6 de outubro.

Na convenção foi oficializada a candidatura a prefeito de Neto Furini, que atualmente é vereador e também foi apresentada e oficializada a candidatura a vice-prefeito de Dr. Daniel que é advogado, pastor e conta com importante trabalhos com a população de Junqueirópolis.

A chapa, Neto e Daniel que contará com o apoio dos partidos Republicanos, MDB e União Brasil, integram a coligação “Novo Futuro para Junqueirópolis”.

Na convenção Neto Furini em seu discurso afirmou que Junqueirópolis já foi referência no passado, avançou muito, mas que nos últimos anos parou. “Quando Junqueirópolis teve o prefeito certo a cidade avançou, portanto é hora de olhar as boas experiências, as boas práticas do passado e projetar Junqueirópolis para o futuro com seus novos desafios”, afirmou Neto Furini.

A convenção municipal que homologou as candidaturas a prefeito e vice de Neto Furini e Daniel, além das chapas de vereadores, contou com a presença do secretário de Agricultura do Estado, Guilherme Piai e do ex-deputado Reinaldo Alguz, além de outras lideranças políti-cas, bem como de um grande público.

“Vamos juntos fazer Junqueirópolis retomar o caminho do qual nunca deveria ter saído”, finalizou Neto Furini.