Luceliense morto em acidente será sepultado nesta quarta-feira

O jovem de 21 anos que morreu em um grave acidente no início da tarde de hoje (13), na SP-425, em Parapuã, era morador de Lucélia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, um caminhão Volvo caçamba, carregado com areia, seguia no sentido Parapuã a Martinópolis, enquanto o veículo de passeio seguia no sentido oposto, em direção ao trevo que liga Osvaldo Cruz à rodovia.

Por motivos ainda desconhecidos, o carro invadiu a pista contrária e colidiu com o caminhão.



No veículo de passeio, que ficou preso sob o caminhão, aparentemente estava apenas o condutor, Guilherme de Oliveira Rodrigues, de 21 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Bastante abalado, ele disse que tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

DESPEDIDA



O velório de Guilherme terá início as 7h desta quarta-feira, no Memorial Lopes & Lopes. Sepultamento está agendado para as 16h, no Cemitério de Lucélia, conforme informou a funerária em sua rede social.