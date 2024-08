Senac Presidente Prudente oferece mais de 220 vagas 100% gratuitas para qualificação em cursos de curta duração

Os títulos ofertados se dividem em várias áreas e possibilitam o aluno a agregar habilidades e complementar o currículo

Adquirir novos conhecimentos, agregar habilidades e aprimorar o currículo, são fatores que podem nos auxiliar na inserção no mercado de trabalho ou até mesmo na abertura de novas portas na carreira. Com o foco na capacitação mais rápida e atividades específicas baseadas nas inovações do mercado, os cursos de curta duração do Senac Presidente Prudente estão com mais de 220 vagas 100% gratuitas até dezembro, destinadas a pessoas com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários mínimos federais.

Esse nível de ensino possibilita ao estudante uma série de oportunidades como mudar de área com facilidade e segurança, explorar o lado empreendedor, transformar um hobby em uma competência aliada à profissão, ampliar a rede de relacionamentos e complementar o currículo, praticando a educação continuada. “Vivemos em um mundo de urgências e imensa competição, por isso, quanto mais praticidade, rapidez e assertividade nas decisões, mais soluções construiremos. Se tratando de capacitação, os cursos de curta duração do Senac Presidente Prudente são a opção certa para quem deseja desenvolver habilidades específicas de forma rápida, dinâmica e inovadora, abrindo novas oportunidades profissionais e pessoais”, ressalta Katia Martins, gerente do Senac Presidente Prudente.

Para saber como participar do Programa Senac de Gratuidade, basta acessar o link www.sp.senac.br/programa- senac-de-gratuidade.

Conheça alguns cursos com inscrições abertas:

Técnicas de Depilação

Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho

Manutenção de Microcomputadores

Monitoramento de Mídias Sociais

Segurança no Preparo de Medicamentos

Técnica em Computação Gráfica

Comunicação Efetiva em Vendas – Aumentando Os Resultados

Fotografia para Redes Sociais

Montagem e Manutenção de Computadores Portáteis

Podologia Esportiva

Liderança Situacional

Massagem com Óleos

Técnicas de Manicure e Pedicure

Para mais informações sobre as bolsas, acesse o link https://www.sp.senac.br/ presidenteprudente .

Serviço:

Senac Presidente Prudente

Endereço: Av. Manoel Goulart, 2881 – Centro Educacional, Presidente Prudente/SP.