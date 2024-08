FLÓRIDA: Sorteio da Promoção Dia dos Pais acontece hoje

Está programado para acontecer às 17h de hoje (14), o sorteio da Promoção Dia dos Pais realizada pela Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista.



Com a participação da diretoria, autoridades e convidados da Acifp, o sorteio será realizado na sede da entidade, com transmissão ao vivo pela TV Folha Regional através das plataformas na internet.



Os cupons serão aceitos até às 17h. Após este horário, não será permitido o seu depósito na urna central da Associação Comercial em que será feita a apuração.



Serão sorteados um vale compras de R$ 2 mil; um vale compras de R$ 1 mil e dois vales compras de R$ 500 cada.



Para participar, o cliente deve preencher o cupom com todos os dados e verificar a existência do carimbo com a empresa participante no verso, fatores indispensáveis para a validação do mesmo.



A campanha tem o apoio da Prefeitura, Câmara e Grupo Folha Regional – (Jornal, TV e Sites).