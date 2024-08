ADAMANTINA: Programa Adamantina Qualifica forma 1ª turma, inicia aulas da 2ª e abre inscrições para Operador de Caixa

O programa de capacitação profissional Adamantina Qualifica, implantado em julho pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Município, formou a 1ª turma de 2024 durante a última aula do curso de Barbearia realizada na terça-feira (6). Ao todo, 10 alunos receberam o certificado após 36 horas de aprendizado.

No mesmo dia foi dado início ao 2º curso do AQ que oferecerá profissionalização em Designer de Sobrancelhas, que tem 15 alunas matriculadas para 16 horas/aulas.

“Já vamos abrir a partir da próxima segunda-feira (12) as vagas para o curso de Operador de Caixa. A duração será de 12 horas. Serão ofertadas 15 vagas gratuitas. Ele será ministrado durante o mês de setembro”, informou a secretária municipal de desenvolvimento econômico Luciana Pereira.

De acordo com o cronograma elaborado para o Adamantina Qualifica, as inscrições para os cursos serão efetuadas mês a mês. E os interessados já podem registrar o inte-resse pessoalmente no CENAIC, localizado na Alameda Fernão Dias, 751 – Centro. O telefone para contato é (18) 3522-4199. É necessário levar documentos pessoais e comprovante de endereço. As vagas são destinadas apenas aos moradores de Adamantina.