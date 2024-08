LUCÉLIA: Final da Copa Alta Paulista de Futebol Médio acontece neste domingo na Afucal

Neste domingo, dia 18, acontece a grande final da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio organizada pela Liga Luceliense de Futebol que este ano homenageou o ex-atleta Nicanor.

A grande final será realizada na Afucal na entrada da cidade e terá uma ampla programação esportiva na manhã deste domingo.

Iniciando a manhã esportiva acontecerá jogo das categorias menores a partir das 8h00 e logo após a partir das 9h00 será realizada a decisão do 3º e 4º lugar entre as equipes de Inubia Paulista e Osvaldo Cruz.

As 10h00 acontecerá o jogo da Seleção de Masters de Lucélia e região e Seleção de Jogadores Consagrados do Futebol Brasileiro, entre eles Diego Silva (ex-Flamengo), Edu (tri campeão mundial pelo Santos F.C.), Marcio Rossini (ex-Santos), Jorginho (ex-Palmeiras), Fagner (ex-Gremio), Alceu, Luiz Carlos, entre outros.

E Às 11h00 será realizada a grande decisão da Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio entre as equipes de Flórida Paulista e Pracinha.

Após haverá premiação dos atletas e equipes, além de homenagens, sendo aguardado um grande público de Lucélia e região.