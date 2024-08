Morre Elio Rodrigues, a voz que ecoará na história de Flórida Paulista

A cidade de Flórida Paulista está de luto com o falecimento de Elio Rodrigues, um dos mais queridos comunicadores da região. Sempre ligado à comunicação, Elio teve uma trajetória marcada por batalhas e inovações, como os “alto-falantes” que ele espalhou pela Cidade Amizade, num tempo em que o município ainda dava seus primeiros passos rumo ao desenvolvimento que conhecemos hoje.

Elio também foi responsável por “tocar” o cinema extinto em Flórida Paulista, e com o tempo, tornou-se uma figura popular e carismática, conquistando inúmeros fãs.

Seu amor pelo município era inegável e transparecia em cada momento, especialmente no programa “Flórida Total”, dedicado exclusivamente ao local que ele carregava no coração.

Nos últimos anos, Elio dedicou-se à emissora de sua propriedade em Junqueirópolis, afiliada à rede UP. Ali, ele ganhou novo fôlego para celebrar o dom de sua voz, um presente que ele sempre acreditou ter recebido de Deus.

A noite de luto também afeta profundamente seu ex-parceiro de negócios, Massarotte, com quem Elio fundou no ano de 1989, o jornal “Folha da Cidade”, veículo de comunicação idealizado há mais de três décadas e que hoje é um dos maiores ícones da informação regional, levando informação com qualidade e transparência aos milhares de leitores, espalhadas nos quatro quantos de Florida Paulista, região e no mundo afora, graças a evolução permitida pela internet.

A tristeza afeta os corações de Massarotte, parceiro de longas jornadas e toca também os membros do Grupo Folha Regional, redação que Elio frequentemente e onde contagiava a todos com suas brincadeiras, piadas e seu jeito carinhoso.

Deus te receba, Elio! Que tua voz continue a ecoar nos quatro cantos da eternidade e que descanse nos braços do Senhor.