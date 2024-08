Com sepultamento amanhã, despedida do radialista Élio Rodrigues acontece em Adamantina

O corpo do renomado radialista Élio Rodrigues está sendo velado no Jardim da Saudade Haddad, em Adamantina. O sepultamento está marcado para amanhã, dia 19, às 8h.

Élio Rodrigues faleceu em decorrência de complicações de saúde que estava tratando, após ter passado 30 dias internado em Campo Grande, MS.

Ontem, ele passou por uma cirurgia que durou mais de nove horas, infelizmente não resistiu e acabou falecendo.

Ele foi funcionário da CESP e tornou-se um ícone da comunicação regional, com uma carreira de destaque no rádio, passando por diversas emissoras que ajudaram a consolidar sua trajetória profissional com maior foco em Adamantina e Flórida Paulista, a “Cidade Amizade”, pela qual tinha grande estima e inúmeros amigos.

Atualmente, ele era proprietário da Rádio UP FM de Junqueirópolis.

O radialista deixa a esposa, Soeli, filhas e familiares.

Amigos e colegas do Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Site) expressaram seus votos de pesar à família enlutada.