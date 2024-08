APTA Adamantina, promove Dia de Campo e apresenta culturas de inverno para a Alta Paulista

A APTA (Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio), pela Unidade de Pesquisa Regional de Adamantina, promove no próximo dia 21 de agosto o 3º Dia de Campo sobre culturas de inverno da Alta paulista.

O evento acontecerá durante toda a manhã, a partir das 8h00, e termina por volta do meio dia, com almoço aos participantes.

Entre algumas das alternativas com viabilidade para a região, com experimentos realizados na própria APTA, estão o feijão, sorgo, trigo e milheto. Na ocasião o público terá acesso às áreas de plantio experimentais e aos técnicos e pesquisadores responsáveis pelos estudos locais, que consideram as características de solo e clima da Nova Alta Paulista.

A APTA Adamantina fica na Estrada 14, km 6. Informações e inscrições antecipadas pelo e-mail marcia.mello@sp.gov.br ou WhatsApp (18) 99607-4330 e 99732-0559. Para a inscrição informar nome, profissão, cidade e os contatos de telefone e e-mail.