FLÓRIDA: Homens são presos pela PM com maconha, cocaína, skank e crack

Dois homens foram presos em uma ação da Polícia Militar de Flórida Paulista, na noite de ontem (19), pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Após abordagem realizada na rua Antônio Boton, onde foi dada ordem de parada para dois indivíduos que estavam empurrando uma motocicleta com placas de São Paulo, foi localizado um pedaço de maconha, o qual o homem confirmou ser de sua propriedade e relatou também onde estava escondendo mais entorpecentes.

As buscas na rua Miguel Anikin e também em uma residência da rua Antônio Boton, resultaram na apreensão de um celular; 0,222 kg de maconha; 0,002 kg de cocaína; 0,105 kg de crack e 0,022 kg de skank. Parte da droga estava enterrada no quintal da casa do segundo envolvido.

Os dois foram levados para o Plantão Policial de Adamantina, onde permaneceram detidos pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Atuaram nesta ocorrência as equipes de Flórida Paulista, Força Tática e Comando de Grupo Patrulha.