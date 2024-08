LUCÉLIA: Emef Argemiro de Almeida Gonzaga leva alunos para conhecerem limites do Município

Pelo segundo ano consecutivo, alunos dos 3º anos A e B da Emef Argemiro de Almeida Gonzaga, tiveram a oportunidade de ter uma aula diferente. Eles, acompanhados das professoras Solange Aparecida de Araujo e Rosiene Alves de Araujo e da professora coordenadora Graziela Fatinansi, conheceram os limites geográficos do Município e Lucélia.

A excursão começou pela divisa de Lucélia com Adamantina, depois limite com Inúbia Paulista, em seguida foram até o Bairro Balisa, onde existiu uma grande comunidade de imigrantes eslavos, e em seguida ao limite com o Município de Pracinha.

No retorno pararam em frente da casa do fundador da cidade, o engenheiro Luiz Ferraz de Mesquita e em seguida, seguiram pela vicinal Paschoal Milton Lentini, passando pelo Bairro União, Colônia Paulista, onde existiu uma comunidade de alemães e seguiram até o Salto Carlos Botelho, conhecendo o rio Aguapeí, visitando também os limites de Lucélia com Bento de Abreu e Rubiácea. Tendo direito ainda a um piquenique no final.

Durante o 2.º e 3.º bimestres foram desenvolvidos com os alunos dos 3º anos, atividades que contam a História do Município de Lucélia, sua localização, seus limites, e para vivenciar tudo isso no dia 16 de agosto, os alunos, juntamente com as professoras e a coordenadora e professor de História, Marcos Vazniac, foram conhecer os pontos históricos da Capital da Amizade.