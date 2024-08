LUCÉLIA: Polícia Civil esclarece assalto a empresa de bebidas

Nesta segunda-feira (19) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Lucélia, esclareceu delito ocorrido no município no último dia 10, onde dois indivíduos encapuzados mediante ameaças subtraíram a quantia de R$ 2.000,00 do caixa de uma empresa de bebidas no município.

Com o registro dos fatos, instauração de Inquérito Policial e início das investigações, a equipe de policiais civis levantou vestígios e informações relacionadas ao ocorrido, logrando êxito em identificar um suspeito, que se tratava de um adolescente.

Com o avanço das investigações foram identificados mais dois adolescentes participantes do ato, sendo todos conduzidos à Delegacia e ao serem questionados na presença de seus representantes legais acabaram por confessar a autoria dos fatos, que passou a ser caracterizado como ato infracional.

A quantia em dinheiro subtraída não foi localizada, sendo os adolescentes encaminhados para a Vara da Infância e Juventude da Comarca para responderem pelos atos praticados.