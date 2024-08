Polícia investiga como carro foi parar em vala de aterro sanitário em Osvaldo Cruz

Mesmo com portão trancado, um motorista caiu com um carro dentro de uma vala aberta pela Prefeitura de Osvaldo Cruz para acondicionar resíduos no aterro municipal.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas, mas durante a noite um motorista invadiu o local, quebrou o portão de entrada (que estava fechado) e foi parar na vala distante cerca de 50 metros da entrada.

O veículo é um gol. Logo após o acidente o motorista teria fugido. Fontes teriam dito que o motorista não teve ferimentos.

A própria Prefeitura acionou a Polícia Militar e a Polícia Civil, que compareceram ao local. Imagens de câmeras de monitoramento poderão auxiliar nas causas do incidente.

A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local, A expectativa é que, após os trabalhos policiais, o veículo seja retirado.