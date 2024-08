FLÓRIDA: Prefeitura e 14 agentes culturais celebram Termo de Execução da Lei Paulo Gustavo

A Prefeitura de Flórida Paulista, em parceria com 14 agentes culturais locais, deu um importante passo para o fortalecimento da cultura no município com a assinatura do Termo de Execução da Lei Paulo Gustavo.

Esse acordo marca o início das atividades dos projetos aprovados pela lei, que visa incentivar a produção cultural em todo o país.

Entre os projetos contemplados estão iniciativas variadas que incluem produção audiovisual, shows, oficinas, cinema de bairro, entre outras atividades culturais. Esses projetos, agora oficializados, serão desenvolvidos e apresentados à comunidade de Flórida Paulista, prometendo enriquecer a vida cultural da Cidade Amizade.

Todos os 14 agentes vão receber recursos financeiros do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Flórida Paulista para a execução de suas obras e oficinas.

Luiz Roberto Aléssio, presidente da Comissão Municipal de Acompanhamento da Lei Paulo Gustavo, destacou a relevância desse projeto para o município. Segundo ele, além de retratar a história local, as ações culturais previstas irão envolver toda a comunidade, contribuindo para o surgimento de novos talentos e a valorização da cultura regional.

Com a assinatura do Termo de Execução, os agentes culturais estão autorizados a dar início às suas atividades, conforme os projetos previamente apresentados e aprovados pela comissão. A expectativa é de que esses trabalhos não apenas fortaleçam a cultura local, mas também promovam a inclusão e a participação comunitária em Flórida Paulista.