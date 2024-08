Flórida e Pracinha são os campeões da Copa Alta Paulista de Veteranos

Foram realizadas no domingo (dia 18) as finais do 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio que este ano prestou homenagem ao craque e amigo Nicanor.

A final aconteceu em Lucélia no Campo da Afucal que recebeu um grande público de toda a região.

A manhã de festa foi iniciada com a disputa do 3º e 4º lugar, entre as equipes da CME de Osvaldo Cruz e Lobos/Inúbia Paulista.

E antes da final aconteceu jogo entre craques do futebol brasileiro e convidados da região, que contou com a presença de grandes craques que fizeram história no futebol. Como o jogador Edu que foi tricampeão mundial com o Santos e o ex-zagueiro Márcio Rossini também do Santos, entre outros.

E a grande decisão entre Flórida Paulista e Pracinha foi bastante disputada do começo ao fim do jogo, muito equilibrado, ficando em 0 a 0 no tempo normal. Desta forma o jogo foi para a prorrogação permanecendo em 0 a 0 e assim a decisão foi para as penalidades.

Na decisão por penalidades, a equipe de Pracinha começou e marcou o primeiro gol e a equipe de Flórida bateu em seguida o pênalti, porém houve divergência entre a arbitragem se a bola bateu dentro ou não, gerando grande discussão e que após verificar filmagens da penalidade foi confirmado o gol de pênalti ficando empatado em 1 a 1.

Mas devido os ânimos exaltados devido a confirmação do gol depois de verificar as imagens, não foi possível a arbitragem continuar com as cobranças e os jogadores deixaram o gramado.

Desta forma por sugestão da organização e concordância das equipes, foi declarado as duas equipes campeãs desta edição da Copa Alta Paulista Veteranos de Futebol Médio.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

CAMPEÕES

Flórida Paulista e Pracinha

3° LUGAR:

CME de Osvaldo Cruz

4° LUGAR

Lobos F.C/ Inúbia Paulista

DISCIPLINA

Associação Cruzvaldense

ARTILHEIRO

Claudemir “Mir” (CME de Osvaldo Cruz)

GOLEIRO MENOS VAZADO

Forate (Flórida Paulista)

ARBITRAGEM

Aguinaldo Nascimento “TÉ” (Lucélia) e Paulo Cesar de Almeida “Yogue” (Osvaldo Cruz)

A Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio foi uma realização da Liga Luceliense de Futebol Amador que tem como presidente o esportista Osvaldo “Pexeiro”.