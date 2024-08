Governador vai sobrevoar cidades afetadas pelo fogo na região

Foi confirmada, momentos antes da postagem desta matéria, a vinda do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, para a região com o intuito de sobrevoar as cidades afetadas pelo fogo em áreas urbanas, de vegetação e pastagem.

A agenda prevê a chegada de Tarcísio de Freitas às 14h, no Aeroporto de Adamantina.

Do aeroporto, o governador seguirá até o Quartel do Corpo de Bombeiros para uma reunião com as autoridades regionais e, de lá, deve embarcar no Helicóptero Águia da Polícia Militar para então sobrevoar as áreas afetadas pelo fogo.

De acordo com informações obtidas por nossa reportagem junto à Assessoria de Imprensa do Governo de São Paulo, o trabalho do chefe de Estado começou logo pela manhã, com um sobrevoo em aeronave do Exército Brasileiro em algumas das áreas atingidas pelo desastre ambiental.