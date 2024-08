FLÓRIDA: Quartas de final do Campeonato de Futebol Médio acontece na SindFlor

A partir de agora começa o mata-mata do 4º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista. São 6 equipes que ainda sonham com o troféu de campeão, e neste próximo domingo (25) duas equipes já dirão adeus ao campeonato.

Ainda aconteceu um jogo na última terça (20), onde o Império do Corte/Chicão Frutas venceu por 7 a 0 o Amigos do Santin/Bar do Catenga, com gols de Cássio (4 vezez), Pedro (2 vezes) e Marcio. Desta forma definiu a tabela do campeonato para os confrontos da segunda fase, com Império do Corte ficando com a liderança da tabela com 100% de aproveitamento.

Saindo do palco tradicional do Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki, os dois jogos de quartas de finais irão acontecer dessa vez no campo da SindFlor (Goiabeira), onde está confirmada a venda de alimentos e bebidas a todo o público presente.

Começando às 8h30 terá o jogo entre as equipes do Cruzeiro do Sul/Posto do Borges e Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes, onde o vencedor desse confronto enfrenta a equipe do Eletro Lis na semifinal.

Em seguida haverá outro jogão, e será disputado entre Galáticos F.C. e Amigos do Santin/Bar do Catenga, onde o vencedor da partida jogará contra o Império do Corte/Chicão Frutas na próxima fase.

Um detalhe importante dessas quartas de final é que, segundo o regulamento, não haverá vantagem de empate para nenhuma das equipes, caso o jogo venha a ser empate terá a tradicional disputa de pênaltis, de forma direta, sem passar por prorrogação, o mesmo vale para todos os jogos do mata-mata.