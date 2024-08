Governador Tarcísio pode vir à região acompanhar estragos das queimadas

Informação foi obtida de forma extraoficial pela reportagem do portal Folha Regional NET

A reportagem do jornal e site Folha Regional obteve de forma extra oficial no início da noite desta sexta-feira, que há a possibilidade do governador Tarcísio de Freitas realizar uma viagem e sobrevoo na região para acompanhar de perto os estragos das queimadas causadas pelo incêndio que assola algumas cidades.

Apesar da informação, a vinda do chefe de Estado ainda não foi confirmada de forma oficial.

Também não está descartada a presença de secretários de Estado e membros da Defesa Civil estadual.

Entre as cidades que podem ser visitadas por Tarcísio estão Lucélia e Salmourão que estão entre as mais afetadas pelo fogo devastador.

Um gabinete de crise foi montado pelo governo do Estado e Defesa Civil estadual para acompanhar a situação nos municípios.

Nossa reportagem segue acompanhando a situação e novas informações podem ser trazidas a qualquer momento.