Cine Eixo leva cinema gratuito a municípios da região

Transformar praças e espaços públicos em salas de cinema temporárias garantindo o acesso gratuito à cultura e diversão da melhor qualidade. Esses são alguns dos principais objetivos do Cine Eixo, projeto cultural de cinema itinerante promovido pela concessionária Eixo SP em parceria com a Porto Cultural Vix e Ministério da Cultura. As sessões serão exibidas gratuitamente em 21 municípios, entre 5 de agosto e 15 de outubro.

O projeto permanecerá dois dias em cada uma das 21 cidades, com dez sessões gratuitas. Na região da Alta Paulista, as exibições estão programadas para o mês de setembro, nas cidades de Herculândia, Parapuã e Lucélia. Em outubro, as sessões ocorrem em Mariápolis, Flórida Paulista, Caiabu, Indiana e Junqueirópolis. Os dias e locais das exibições em cada um desses municípios serão divulgados nos próximos dias.

As sessões ocorrem sempre às 8h, 10h, 14h, 16h e às 19h, com um total de cinco filmes por dia. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente e nos próprios locais das exibições. O lançamento oficial do Cine Eixo será na próxima segunda-feira (5), em Cordeirópolis.

Com estrutura semelhante à dos cinemas convencionais, o Cine Eixo oferece sala com isolamento térmico e acústico, ar condicionado, bomboniere e som e projeção digitais. O espaço tem capacidade para 78 pessoas e uma plataforma elevatória para garantir que todos tenham acesso à magia do cinema. E, para tornar a experiência ainda mais especial, pipoca e refrigerante são gratuitos para todos os espectadores.

Programação- As sessões da manhã e da tarde são dedicadas aos alunos das escolas do município, mas caso ainda sobrem vagas serão abertas às demais crianças e acompanhantes. Já as sessões noturnas serão abertas para todos – crianças, jovens e adultos – que buscam uma boa opção de lazer para terminar o dia de forma leve e divertida.

Programação das exibições: Primeiro dia: 8h – Elementos; 10h – Wish; 14h – Encanto; 16h – Pluf, O Fantasminha;19h – A Pequena Sereia. Segundo dia: 8h – Mundo Estranho; 10h – Lightyear; 14h – Dois Irmãos;16h – A Bela e a Fera;19h – Mussum – O Filmis.