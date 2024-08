FLÓRIDA: Quartas de finais do Campeonato de Futebol Médio tem duas goleadas

A cada semana que passa diminui o número de candidatos que concorrem ao título de campeão do 4º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista. Agora após os jogos das quartas de finais, restam somente 4 equipes que sonham com essa conquista.

As quartas de finais foram realizadas neste último domingo (25), sendo disputada no campo da SindFlor (Goiabeira), onde 11 gols foram marcados nas duas partidas.

O primeiro jogo do dia foi entre Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transporte e Cruzeiro do Sul/Posto do Borges. A equipe do Indaiá saiu com a vitória por 5 a 0, com gols de Marcelo (2 vezes), Diogo, Carlos e um contra, com essa vitória o time enfrenta a Eletro Lis na semifinal.

No segundo confronto, a equipe do Galáticos FC saiu com a vitória de 5 a 1 diante do Amigos do Santin/Bar do Catenga, com gols de Lucas (2 vezes), Robson, Fernando e Matheus Lima, enquanto Renan descontou. Com essa vitória o Galáticos enfrenta o Império do Corte/Chicão Frutas na semifinal.

Os confrontos das semifinais acontecem no próximo domingo (1) em jogos que serão realizados no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

O Campeonato Municipal de Futebol Médio é uma realização da Prefeitura Municipal por intermédio da secretaria de Cultura, Esportes e Lazer.