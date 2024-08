Emprega Prudente oferece 189 vagas de trabalho nesta terça dia 27 de agosto

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 189 oportunidades de trabalho, nesta terça-feira dia 27 de agosto de 2024.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

O Balcão oferece oportunidades em várias áreas. Como as 10 vagas para Auxiliar de Limpeza, Serviços Gerais, Zelador e Porteiro; as 22 vagas para Auxiliar de Produção, além de uma vaga para nutricionista e pelo menos 10 vagas para Motorista Para Transporte Coletivo. Confira todas as oportunidades:

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Mecânico/soldador

22 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Auxiliar de Produção (pcd)

2 vagas para Vendedor Externo

1 vaga para Consultor de Vendas

1 vaga para Vendedor Externo

1 vaga para Vendedor Externo – Confeitaria

2 vagas para Vendedor Interno

2 vagas para Motorista Entregador (Toco e Truck)

3 vagas para Motorista

1 vaga para Supervisor de Vendas

1 vaga para Gerente Comercial/ Vendas

1 vaga para Gerente de Relacionamento e Vendas

1 vaga para Gerente Comercial

1 vaga para Montador de Esquadrias

2 vagas para Desenhista Industrial Com Especialização em Autocad e Solidworks

1 vaga para Representante Comercial

2 vagas para Representante Comercial

3 vagas para Operador de Produção Com Prática em Eletrônica

2 vagas para Vendedor(a)

2 vagas para Vendedor (a)

2 vagas para Vendedor

1 vaga para Vendedor Produtos de Limpeza

2 vagas para Vendedor(a)

1 vaga para Auxiliar Contábil

1 vaga para Lavador

10 vagas para Motorista Para Transporte Coletivo

1 vaga para Secretaria

1 vaga para Soldador

1 vaga para Auxiliar de Qualidade

1 vaga para Auxiliar de E-commerce

1 vaga para Auxiliar Administrativo (logística)

2 vagas para Pizzaiolo

2 vagas para Auxiliar de Confeitaria

5 vagas para Operador de Caixa

1 vaga para Operador Comercial e Caixa

1 vaga para Auxiliar de Caixa

2 vagas para Agente de prevenção

1 vaga para Limpeza

3 vagas para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Administrador

1 vaga para Serviços Gerais Com Habilidade em Empilhadeira

3 vagas para Serviços Gerais Para Fábrica

10 vagas para Auxiliar de Limpeza, Serviços Gerais, Zelador e Porteiro

1 vaga para Instalador de Fachadas e Toldos

2 vagas para Auxiliar de Serviços Gerais

1 vaga para Auxiliar de Enfermagem

2 vagas para Açougueiro

2 vagas para Free Lancer Para Cozinha

1 vaga para Eletricista Industrial

3 vagas para Auxiliar Gerais

2 vagas para Auxiliar Geral

1 vaga para Auxiliar de Almoxarifado / Estoquista

1 vaga para Almoxarife de Manutenção

1 vaga para Estoquista / Almoxarife

1 vaga para Almoxarife

1 vaga para Motorista Rodoviário

2 vagas para Auxilia Administrativo

1 vaga para Auxiliar Administrativo (pcd)

1 vaga para Empregada Doméstica

1 vaga para Operador de Atendimento

3 vagas para Atendente

1 vaga para Técnico Manutenção Eletrônica

1 vaga para Mecânico de Lavadora de Alta Pressão

1 vaga para Auxiliar Mecânico de Lavadora de Alta Pressão

1 vaga para Instalador de Pisos Vinílicos e Laminados

1 vaga para Eletromecânico

1 vaga para Coordenador de Produção

1 vaga para Confeiteira

1 vaga para Copeira

1 vaga para Administrador

1 vaga para Nutricionista

1 vaga para Marcenaria

2 vagas para Marceneiro / Montador

1 vaga para Garçom

2 vagas para Eletromecânico Industrial

1 vaga para Operador de Caldeira

1 vaga para Jovem Aprendiz – Produção

1 vaga para Analista Controle de Qualidade

2 vagas para Professora Educação Física

1 vaga para Auxiliar de Campo – Jardineiro

1 vaga para Operador de Roçadeira

1 vaga para Faqueiro

1 vaga para Monitora

1 vaga para Auxiliar de Mecânico

1 vaga para Analista de Pcm

1 vaga para Motorista Semi Pesado

1 vaga para Serralheria

1 vaga para Recepcionista

1 vaga para Costureira

1 vaga para Auxiliar Financeiro

1 vaga para Analista Financeiro

1 vaga para Auxiliar Geral

2 vagas para Ajudante de Motorista

2 vagas para Ajudante de Carga e Descarga

1 vaga para Camareira

1 vaga para Aux Adm/vendas

2 vagas para Auxiliar de Tesouraira

1 vaga para Mantenedor 1

1 vaga para 1 Cozinheiro

1 vaga para Cozinheira

2 vagas para Conferente de Cargas

1 vaga para Ajudante Geral

1 vaga para Consultora de Vendas

2 vagas para Auxiliar Cozinha e Chapeiro

2 vagas para Auxiliar de Padeiro