Homem morre após bater Monza em árvore no Santa Rosa

Um motorista de 55 anos morreu após colidir seu veículo GM Monza contra uma árvore, na noite desta segunda-feira (26), no bairro Santa Rosa em Piracicaba. O homem trafegava pela avenida Archimedes Dutra por volta das 21:19, quando perdeu o controle do automóvel e atingiu a árvore, sofrendo graves ferimentos. O carro ficou destruído.

Populares acionaram as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, que chegaram rapidamente no local e conduziram a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento do Vila Rezende, onde não resistiu e morreu.

Policiais Militares e a perícia atenderam a ocorrência, liberando o corpo para o transporte pela funerária ao Instituto Médico Legal. Um boletim foi registrado e as causas estão sendo apuradas.