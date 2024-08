Carro furtado é encontrado em canavial

Um automóvel que havia sido subtraído em Inúbia Paulista foi encontrado abandonado em canavial localizado as margens da vicinal que liga os municípios de Parapuã (SP) e Bastos (SP), neste domingo, dia 25. O veículo, segundo as primeiras informações, estava sem as quatro rodas. O proprietário e a Polícia Militar já foram ao local que o carro foi localizado.

Segundo informações publicadas em uma rede social o veículo Gol foi furtado durante a noite, que pela postagem de pedido de ajuda teria ocorrido entre quinta (22) ou sexta-feira (23), e na tarde de domingo (25) uma pessoa, que não tinha conhecimento do caso, deparou com o automóvel no canavial, próximo da ponte sobre o córrego da Onça e registrou uma foto.

A informação é de que a Policia Militar de Parapuã foi ao local onde o veículo foi encontrado e os PMs constataram que além das quatro rodas, estava faltando o volante, bateria, som e o tampão do porta mala. O automóvel, que foi furtado em via pública próximo de um evento que ocorria em Inúbia Paulista, foi periciado e levado de volta para a cidade do proprietário.