FLÓRIDA: Cuidados e organização do cemitério municipal são elogiados

O cemitério de Flórida Paulista tem recebido elogios constantes pela sua organização exemplar e o cuidado do local.

Moradores e visitantes têm destacado a manutenção do espaço, que inclui limpeza, pintura das guias e cuidados com o calçamento, com destaque para todas as melhorias durante a semana do Dia dos Pais, data em que há maior fluxo de pessoas e visitas ao local.

De acordo com informações obtidas pela nossa reportagem, a equipe do cemitério trabalha diariamente para manter o ambiente em perfeitas condições. Seus esforços garantem um espaço respeitoso e acolhedor, essencial para preservar a memória dos que ali descansam.

ESPAÇO DE MEMÓRIA E RESPEITO

Com 8.548 pessoas (atualizada em 2/8), sepultadas em uma área de aproximadamente 30 mil m², o Cemitério de Flórida Paulista é um espaço de memória e respeito. A dedicação da equipe é fundamental para manter a dignidade e o respeito que o local merece.

Moradores e visitantes ressaltam o impacto positivo da boa manutenção do cemitério na comunidade. “É reconfortante saber que nossos entes queridos estão em um local bem cuidado e respeitado”, comentou uma moradora.

Vale ressaltar que a equipe responsável pela manutenção e cuidado do Cemitério é liderada pelo coveiro Leandro Zago de Almeida há vários anos.