FARMÁCIA FLÓRIDA: há décadas a farmácia de confiança dos floridenses

Farmácia Flórida, localizada na avenida Presidente Vargas, 212, no centro de Flórida Paulista, é um pilar de confiança e tradição na região há décadas. Sob a direção de Dirceu Aparecido Capóia, a farmácia se estabeleceu como referência no atendimento à população floridense, sempre prezando pela qualidade e excelência no serviço.

A farmácia Flórida oferece uma ampla gama de produtos, que inclui medicamentos, perfumaria, dermocosméticos e diversos itens relacionados ao ramo farmacêutico.

Com um compromisso contínuo com a satisfação dos clientes, a farmácia tem conquistado a fidelidade e a confiança da comunidade ao longo dos anos.

Para mais informações ou para fazer o seu pedido, o telefone da farmácia Flórida é (18) 3581-1145.