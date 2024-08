DRACENA: PSB anuncia renuncia de candidatos a prefeito e vice por motivos pessoal e de saúde

O PSB (Partido Socialista Brasileiro) de Dracena emitiu nesta quarta-feira uma nota oficial informando que o casal Paulo Roberto Bolzan e Regina Aparecida Padilha Moncinhatto Bolzan, postulantes aos cargos de prefeito e vice, respectivamente, renunciaram às suas candidaturas. O comunicado, assinado pela presidente da sigla na cidade, Regina Aparecida Bolzan, pontua que a medida foi tomada por Paulo Roberto, por motivos de saúde e recomendações médicas, e por Regina Aparecida, por motivos pessoais.

Na tarde desta quinta-feira, Paulo Roberto, que tinha o apoio da coligação “Dracena: Novos Tempos, Novos Ventos”, já figurava como candidato inapto no DivulgaCandContas (Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais), responsável pela divulgação das candidaturas e das prestações de contas dos postulantes e dos partidos políticos de todo o país, no portal eletrônico do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Sendo assim, os dracenenses terão no dia 6 de outubro duas opções ao Executivo. Pela coligação “Dracena Não Pode Parar”, o pretendente à Prefeitura é André Lemos, do Republicanos, que tem como vice, Guido Baggio, do PL (Partido Liberal). Já pela coligação “Amor Por Dracena”, a candidata é Geni Lobo, do Progressistas, acompanhada por seu companheiro de legenda, Jaime Nakano.