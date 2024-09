Homem é morto com golpes de faca em Flórida Paulista

A Polícia Militar agiu rápido e prendeu o suposto autor momentos após o crime

Um homem acaba de ser morto em Flórida Paulista.

Segundo apurou a reportagem do site e jornal Folha Regional, a ocorrência está em andamento e a princípio, o suspeito teria lesionado a vítima com um golpe no peito e braço.

A Polícia informou que o suspeito foi preso, e que o mesmo teria confessado o crime, que a motivação teria sido “fútil”, com base no que disse o mesmo em sua alegação inicial.



A rápida ação, dos policiais militares de Flórida Paulista foi fundamental para a prisão imediata do suspeito.

A ocorrência segue em andamento. Mais informações nas próximas horas.