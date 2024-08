FLÓRIDA: Semifinais do Campeonato de Futebol Médio acontece nesse domingo

O tradicional Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista a cada semana se aproxima da grande decisão, agora restam apenas 4 equipes na luta pelo título, e somente dois deles ainda continuarão na luta pelo troféu de campeão após este domingo (1).

Os jogos acontecerão no tradicional Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki, e com início programado para a partir das 8h30. A primeira partida da semifinal será entre o Eletro Lis contra o Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transporte. Na partida entre as equipes na primeira fase, houve vitória por parte da Eletro Lis, mas o Indaiá vem motivado e quer chegar a mais uma final.

Na segunda partida da semifinal o confronto será entre Império do Corte/Chicão Frutas e Galáticos FC. O Império do Corte acabou ganhando por um longo placar na partida entre as equipes na primeira fase, mas o Galáticos está querendo a vingança e passar para a final pela primeira vez.

Mais uma vez é bom lembrar que a mesma regra que persistiu nas quartas de final, também contará nessa fase, onde em caso o empate o jogo irá direto para a disputa de penalidades, sem direito a prorrogação.

É nesses momentos que seu time precisa de apoio, resta apenas um degrau para ele chegar a grande final e ficar próximo do título, então compareça no jogo e torça para seu time, pois a torcida conta muito.

O Campeonato Municipal de Futebol Médio é uma realização da Prefeitura Municipal por intermédio da secretaria de Cultura, Esportes e Lazer.