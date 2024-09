FLÓRIDA: Homem teria sido morto por “mexer em panela”, diz autor

O crime aconteceu no interior de uma residência O crime aconteceu no interior de uma residência

O autor é réu confesso do bárbaro homicídio que ceifou a vida de Samuel Barbosa Xavier, aos 41 anos, no fim da noite de ontem, afirmou em sua versão aos policiais que atenderam a ocorrência, que o matou por “ter mexido” em uma panela de comida.

Conforme a polícia, a vítima e o homem estavam no interior de uma residência, no Jardim Bela Vista quando tudo aconteceu.

Samuel foi golpeado por três facadas, que atingiram o peito, braço e a região abaixo da axila. Ele não teve chance de ser socorrido, morreu no local dos fatos.

Em uma rápida ação da Polícia Militar, o autor foi preso no local do crime e levado para o Plantão Policial em Adamantina, onde confessou o crime e permaneceu detido na Cadeia Pública. A faca usada no crime foi apreendida.

Ele deve responder por homicídio doloso, com motivo torpe. Seu julgamento deverá ser realizado por júri popular.

PAI, CARINHOSO E AMIGO

Aline Xavier falou com nossa reportagem na manhã de hoje quando se dirigia para o IML em Adamantina para reconhecer o corpo do irmão.

Bastante abalada, disse que Samuel era “um pai carinhoso e amigo de seus filhos”.

Samuel era solteiro, tinha dois filhos.

Profundamente abalada, Aline só pediu que a justiça seja feita.

Ainda não há previsão para a realização do velório de Samuel, o que deverá ser definido nas próximas horas, após a liberação de seu corpo pelo IML.