Emprega Prudente oferece 262 vagas de trabalho nesta terça dia 03 de setembro

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 262 oportunidades de trabalho, nesta terça-feira (03).

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Confira as vagas disponíveis:

1 vaga para mecânico

1 vaga para mecânico soldador

4 vagas para ajudante de motorista

11 vagas para auxiliar de produção

1 vaga para auxiliar de produção (PCD)

1 vaga para auxiliar técnico em eletrônica

1 vaga para frentista caixa

1 vaga para frentista

1 vaga para frentista noturno

1 vaga para montador de esquadrias

2 vagas para desenhista industrial

3 vagas para operador de produção em eletrônica

2 vagas para vendedor

1 vaga para vendedor de produtos de limpeza

1 vaga para representante comercial

1 vaga para vendedor interno

2 vagas para camareira

3 vagas para auxiliar de limpeza

2 vaga para auxiliar administrativo

1 vaga para auxiliar administrativo (pcd)

1 vaga para eletromecânico

1 vaga para coordenador de produção

1 vaga para faqueiro

1 vaga para atendente

2 vaga para atendimento

2 vagas para sorveteria

1 vaga para monitora

2 vagas para auxiliar de mecânico

10 vagas para auxiliar de limpeza/zelador/porteiro

1 vaga para instalador de fachadas

2 vagas para auxiliar de serviços gerais

1 vaga para analista de PCM

1 vaga para motorista Semi Pesado

1 vaga para motorista Toco

1 vaga para serralheria

1 vaga para estoquista / Almoxarife

1 vaga para almoxarife

2 vaga para costureiras

1 vaga para analista financeiro

1 vaga para auxiliar Geral

2 vagas para auxiliar de Serviços Gerais

3 vagas para motorista

1 vaga para motorista entregador A/B

2 vagas para ajudante de motorista

2 vagas para ajudante de carga e descarga

1 vaga para camareira

1 vaga para auxiliar administrativo/vendas

2 vagas para auxiliar de tesouraria

100 vagas para ajudante operacional

1 vaga para mantenedor

1 vaga para auxiliar técnico em eletrotécnica

2 vagas para cozinheiro

2 vagas para cozinheira

1 vaga para auxiliar de caixa

2 vagas para marceneiro / montador

2 vagas para conferente de cargas

2 vagas para auxiliar geral

4 vagas para envase de produtos de químicos

1 vaga para ajudante geral

1 vaga para consultora de vendas

1 vaga para vendedor (a)

2 vagas para auxiliar cozinha e chapeiro

1 vaga para vendedor externo – confeitaria

2 vagas para auxiliar de padeiro

1 vaga para professora de educação física – bacharel

1 vaga para estoquista

1 vaga para colocador de piso júnior

1 vaga para ajudante de obras

1 vaga para auxiliar técnico em eletrotécnica

2 vagas para auxiliar cozinha e chapeiro

1 vaga para auxiliar de expedição

2 vagas para auxiliar de ecommerce

1 vaga para motorista

1 vaga para lavador placas solar

1 vaga para designer gráfico

1 vaga para copeira / cozinheira

1 vaga para manobrista

1 vaga para reposição de mercadorias

1 vaga para profissional de açougue

1 vaga para dedetizador

1 vaga para operador de maquina de corte e dobra

1 vaga para auxiliar de sala

3 vagas para auxiliar /aprendiz

1 vaga para operador de empilhadeira

1 vaga para balconista

1 vaga para auxiliar de padaria

1 vaga para analista contábil

1 vaga para auxiliar de confeitaria

1 vaga para mecânico ou auxiliar mecânico

1 vaga para mecânico automotivo

10 vagas para atendente de farmácia

1 vaga para gerente