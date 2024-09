FLÓRIDA: Definidos os finalistas do Campeonato Municipal de Futebol Médio

No domingo (1º), aconteceram os jogos das semifinais do 4° Campeonato de Médio de Flórida Paulista, onde foram confirmados os dois times que irão se enfrentar na grande decisão pelo troféu de campeão.

As partidas foram realizadas no tradicional Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki, e a primeira partida disputada teve a vitória do Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transporte por 3 a 1 sobre o Eletro Lis, com gols do Marcelo (2 vezes) e Elton, com Douglas descontando. O Indaiá agora chega novamente na final desse campeonato, sendo a segunda vez, nos últimos três anos.

Na outra semifinal o Império do Corte/Chicão Frutas ganhou da equipe do Galáticos FC por 4 a 0, com gols de Vinicius, Pedro, Fabiano e Matheus. Dessa forma o Império do Corte chega pela 3ª vez na final do campeonato, sendo todas elas de forma consecutiva.

Então a grande final do Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista ficou entre Império do Corte e Indaiá, fazendo uma reedição da final da edição de 2022, onde o Império do Corte saiu campeão com uma vitória por 3 a 2.

Ainda terá a disputa do 3° lugar sendo disputado, ambas as partidas acontecerão no próximo domingo (8), no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki, e terá transmissão exclusiva da TV Folha Regional.

O Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal por intermédio da secretaria de Cultura, Esportes e Lazer.