FLÓRIDA: Proposta de acordo milionário no processo de falência do Grupo GAM

As Massas Falidas do “Grupo GAM” (Gam Empreendimentos S.A e Flórida Paulista Açúcar e Etanol S.A.) apresentaram recentemente nos autos da falência proposta de acordo, resultante de medidas de responsabilização de terceiros e localização de ativos promovidos, que pode resultar em um pagamento de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), de forma parcelada, em favor das Massas Falidas.

A Administradora Judicial das Massas Falidas, apresentou seu parecer no processo falimentar informando estar de acordo com os termos do instrumento apresentado, mas ressaltou que somente assinará o mesmo após ouvido o representante do Ministério Público, credores e posterior autorização da Juíza do Foro da Vara Única de Florida Paulista/SP.

Diante da complexidade do acordo e visando o interesse dos credores no recebimento do crédito, a Magistrada, Dra. Camila Alves de André, rapidamente proferiu decisão sobre o tema cientificando todos os interessados sobre a reunião telepresencial de esclarecimentos que será realizada pela Administradora Judicial Expertisemais no dia 06/09/2024, às 14h.

Todos os credores da Massa Falida do “Grupo GAM” poderão participar da reunião mediante acesso à Plataforma Teams através do link de acesso:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQyYzAwOWEtODRlMC00YzJjLTkwYzQtYzFiZGZlZGVhZjBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac1640d1-40b8-495b-a517-4bf172dc5e5e%22%2c%22Oid%22%3a%22e0888542-51cd-4783-8c98-fafd908d18b9%22%7d

O acordo representa uma solução abrangente para as questões ligadas à falência das empresas Gam Empreendimentos e Flórida Paulista. Com um montante significativo a ser pago, o acordo oferece uma perspectiva de resolução para os litígios em andamento e estabelece um novo rumo para as Massas Falidas.